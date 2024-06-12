The Athletic: тен Хаг останется главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг останется на своем посту, сообщает The Athletic.

По информации источника, в клубе провели встречу с 54-летним специалистом, по итогам которой обе стороны выразили интерес к продолжению сотрудничества.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Баварии» Томас Тухель отказался продолжать переговоры с «МЮ».

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В минувшем сезоне манкунианцы финишировали на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ и стали победителями Кубка Англии.