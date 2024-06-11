«Челси» согласовал условия личного контракта с Олисе из «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Givemesport.

По сведениям источника, «Челси» согласовал с 22-летним французом условия личного контракта. Ране об интересе к Олисе сообщалось со стороны «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллы» и «Арсенала».

В минувшем сезоне Олисе провел 19 матчей в АПЛ, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.