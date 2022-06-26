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Сегодня, 19:37

Тен Хаг потребовал постричь траву на базе «Манчестер Юнайтед» до 15 миллиметров

Иван Шитик
Корреспондент
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Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отдал особые указания насчет газона на тренировочной базе клуба, сообщает Daily Mirror.

В понедельник, 27 июня, «Юнайтед» приступает к предсезонной подготовке. Прежде всего, с каникул возвращаются игроки, которые в начале месяца не выступали за свои сборные.

Перед своей первой встречей с футболистами тен Хаг попросил персонал базы в Каррингтоне состричь траву на тренировочных полях ровно до 15 миллиметров.

Голландский специалист убежден, что травяной покров такой высоты поможет игрокам улучшить мастерство и скорость паса.

Во время своих первых занятий тен Хаг собирается сделать акцент именно на упражнениях с мячом. Также Эрик собирается подтянуть выносливость подопечных.

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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