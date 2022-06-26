Тен Хаг потребовал постричь траву на базе «Манчестер Юнайтед» до 15 миллиметров

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отдал особые указания насчет газона на тренировочной базе клуба, сообщает Daily Mirror.

В понедельник, 27 июня, «Юнайтед» приступает к предсезонной подготовке. Прежде всего, с каникул возвращаются игроки, которые в начале месяца не выступали за свои сборные.

Перед своей первой встречей с футболистами тен Хаг попросил персонал базы в Каррингтоне состричь траву на тренировочных полях ровно до 15 миллиметров.

Голландский специалист убежден, что травяной покров такой высоты поможет игрокам улучшить мастерство и скорость паса.

Во время своих первых занятий тен Хаг собирается сделать акцент именно на упражнениях с мячом. Также Эрик собирается подтянуть выносливость подопечных.