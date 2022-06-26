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Сегодня, 19:41

«Манчестер Юнайтед» повысил предложение за де Йонга до 65 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб повысил предложение по сумме трансфера игрока до 65 миллионов евро без учета бонусов, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Изначально «МЮ» предлагал за 25-летнего голландца 60 миллионов евро.

При этом появлялась информация, что Френки де Йонг не горит желанием покидать каталонский клуб и переезжать в Англию.

В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей за «Барселону», в которых забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач. Действующий контракт игрока с каталонцами рассчитан до 30 июня 2026 года.

Френки де Йонг
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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