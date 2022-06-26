«Вест Хэм» хочет купить капитана «Саутгемптона»
«Вест Хэм» хочет купить полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорда-Прауза. На трансфере 27-летнего хавбека настаивает главный тренера лондонцев Дэвид Мойес, сообщает Sky Sports.
Однако «святые» требуют за своего капитана 75 миллионов фунтов стерлингов, что отпугивает любых потенциальных покупателей.
Контракта Уорда-Прауза с «Саутгемптоном» рассчитан до 2026 года. Он является воспитанником «святых» и провел всю карьеру в этом клубе.
В прошлом сезоне Уорд-Прауз сыграл в АПЛ 36 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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3
|Челси
|0
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|0
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|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|Арсенал
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|0-0
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6
|МЮ
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|0-0
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7
|Вест Хэм
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|0-0
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
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|0
|0
|0-0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
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|0
|0-0
|0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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