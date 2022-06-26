«Вест Хэм» хочет купить капитана «Саутгемптона»

«Вест Хэм» хочет купить полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорда-Прауза. На трансфере 27-летнего хавбека настаивает главный тренера лондонцев Дэвид Мойес, сообщает Sky Sports.

Однако «святые» требуют за своего капитана 75 миллионов фунтов стерлингов, что отпугивает любых потенциальных покупателей.

Контракта Уорда-Прауза с «Саутгемптоном» рассчитан до 2026 года. Он является воспитанником «святых» и провел всю карьеру в этом клубе.

В прошлом сезоне Уорд-Прауз сыграл в АПЛ 36 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.