Тен Хаг объявил, что «Манчестер Юнайтед» не будет подписывать нападающего в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что клуб не сможет подписать нового форварда в зимнее трансферное окно.

«Я рассматривал варианты, но у нас нет возможности уложиться в правила финансового фейр-плей. У нас нет возможности что-то сделать с нехваткой количества форвардов. Конечно, у нас есть Рэшфорд, который может играть на позиции нападающего. Думаю, у нас также есть несколько других креативных альтернатив», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

После 21 тура «Манчестер Юнайтед» с 32 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.