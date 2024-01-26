Клопп: «Даже если мне будет нечего есть, я никогда не возглавлю другой английский клуб»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообещал, что никогда не будет работать в другой английской команде.

26 января Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона. Журналист Николо Скира сообщил, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо — основной кандидат на замену 56-летнего немца.

«Сейчас я не знаю, что произойдет в будущем, но год я не буду работать ни в одном клубе или стране и никогда не возглавлю другую английскую команду. Я могу это обещать. Даже если мне нечего будет есть, этого не случится», — приводит слова Клоппа BBC.

56-летний специалист возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы завоевали семь трофеев, по разу выиграв АПЛ, Кубок Англии. Кубок лиги, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.