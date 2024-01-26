Тен Хаг — об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «Я могу его понять, девять лет — это долгий срок»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на заявление тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа об уходе из команды.

26 января главный тренер Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона. Журналист Николо Скира сообщил, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо — основной кандидат на замену 56-летнего немца.

«Я могу это понять. Девять лет — это долгий срок. Я думаю, что это период созидания, достижения целей, но также это и период неудач и тяжелых моментов. АПЛ — очень трудная лига. В сочетании с еврокубками, когда ты находишься здесь девять лет, это очень долгий период. Я могу понять, что у него заканчивается энергия.

Это не пойдет на пользу АПЛ. Он создал новую эпоху, построил клуб и вернул его туда, где ему место. Клопп проделал потрясающую работу в «Ливерпуле», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.