Таунсенд объяснил, почему он отпраздновал гол в стиле Роналду
Нападающий «Эвертона» Эндрос Таунсенд рассказал, почему он отпраздновал гол в ворота «Манчестер Юнайтед» (1:1) в стиле Криштиану Роналду.
Hold the pose ?#MUNEVE // @andros_townsend pic.twitter.com/GdrZ5iFUVl— Premier League (@premierleague) October 2, 2021
«Это не было неуважением, — цитирует футболиста United Zone. — Этот парень — мой кумир. Я рос, наблюдая за его игрой и проводил много часов на тренировочном поле, чтобы попытаться повторить его технику. Может быть, мне нужно было больше поработать над празднованием. Это было просто проявление уважения к Криштиану».
Сам португалец вышел на замену на 57-й минуте и результативными действиями не отметился. В текущем сезоне Таунсенд провел девять матчей за «ирисок» и забил пять мячей.
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