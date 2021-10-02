Таунсенд объяснил, почему он отпраздновал гол в стиле Роналду

Нападающий «Эвертона» Эндрос Таунсенд рассказал, почему он отпраздновал гол в ворота «Манчестер Юнайтед» (1:1) в стиле Криштиану Роналду.

«Это не было неуважением, — цитирует футболиста United Zone. — Этот парень — мой кумир. Я рос, наблюдая за его игрой и проводил много часов на тренировочном поле, чтобы попытаться повторить его технику. Может быть, мне нужно было больше поработать над празднованием. Это было просто проявление уважения к Криштиану».

Сам португалец вышел на замену на 57-й минуте и результативными действиями не отметился. В текущем сезоне Таунсенд провел девять матчей за «ирисок» и забил пять мячей.