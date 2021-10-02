Артета заявил, что у него нет конфликта с Лено
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что у него нет конфликта с голкипером команды Берндом Леном.
«Это неправда. Я лично разговаривал с Лено за 48 часов до того, как принял решение по поводу нового первого номера команды. Это не та тема, которую стоит развивать в медиа», — приводит слова специалиста The Sun.
На днях Бернд Лено публично выступил с претензиями в сторону главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Голкипер обвинил испанца в том, что он не назвал ему причину резкого изменения статуса в клубе — немец потерял место в стартовом составе после подписания Аарона Рамсдейла.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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