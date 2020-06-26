«Танцор из меня лучше, чем футболист». Клопп прокомментировал свой чемпионский танец

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал видео с его танцем после того, как «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (2:1).

— Я танцую время от времени, — приводит слова Клоппа Sky Sports. — У нас было отличное настроение, музыка тоже. У нас была причина для объединения.

Танцор из меня лучше, чем футболист, но к сожалению, я не мог заработать на жизнь танцами.

Не могу сказать, что подпишу пожизненный контракт с клубом, но буду здесь еще какое-то время. Клуб построен на очень многих вещах, и его душа — это люди и то, что они привносят каждый день, а Ливерпуль — это музыка и футбол. Я не могу быть более благодарным за поддержку, которую мы получили от фанатов.