Клопп отпраздновал чемпионство зажигательным танцем
13:52
ESPN в Twitter опубликовал видео с празднования «Ливерпулем» победы в чемпионате Англии.
Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп станцевал вместе с игроками команды.
Jurgen Klopp. HERO ?— ESPN FC (@ESPNFC) June 26, 2020
(via @regan_lowey)pic.twitter.com/NczYuUoO2M
«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии после победы «Челси» над «Манчестер Сити» (2:1). Для мерсисайдцев это 19-е чемпионство Англии и первое за 30 лет.
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