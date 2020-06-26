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Клопп отпраздновал чемпионство зажигательным танцем

13:52
Юрген Клопп. Фото AFP
Юрген Клопп. Фото AFP
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ESPN в Twitter опубликовал видео с празднования «Ливерпулем» победы в чемпионате Англии.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп станцевал вместе с игроками команды.

«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии после победы «Челси» над «Манчестер Сити» (2:1). Для мерсисайдцев это 19-е чемпионство Англии и первое за 30 лет.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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