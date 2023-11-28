Стив Купер может возглавить «Вес Хэм»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер перейти на аналогичный пост в другую английскую команду.

По данным Talk Sport, руководство «Вест Хэма» рассматривает возможность приглашения 43-летнего специалиста на пост главного тренера. Лондонцы не намерены продлевать трудовой договор со своим действующим тренером Дэвидом Мойесом, который истекает следующим летом.

В услугах Купера также заинтересован «Кристал Пэлас».

После 13 туров «Вест Хэм» занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 20 очков.

3 декабря лондонский клуб встретится с «Кристал Пэлас» в матче 14-го тура национального чемпионата. Начало игры — в 17.00 по мск.