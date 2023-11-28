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Невилл – об игре Майну за «МЮ»: «Он выглядит как игрок «Манчестер Сити»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об игре полузащитника манкунианцев Кобби Майну.

«Это было впечатляюще, но нет смысла увлекаться, потому что у него впереди 17 или 18 лет и ему предстоит много работы. Он вышел на поле здесь, на «Гудисон Парк», в самой свирепой атмосфере за многие годы и во враждебном окружении, но он выглядел классно. Мы знаем, что у него есть класс, но он выглядел классно в этой обстановке.

Самый большой комплимент, который я могу ему сделать, и мне больно это говорить, я надеюсь, что люди воспримут это с должным настроем…он выглядел как игрок «Манчестер Сити». Честно говоря, я наблюдал за ним и думал: «Это игрок, на которого Пеп Гвардиола будет смотреть и думать: «Я хочу его в своей полузащите, это то, как играют мои полузащитники», – сказал Невилл Sky Sports.

18-летний англичанин впервые вышел на поле в текущем сезоне в матче против «Эвертона» (3:0) в 13-м туре РПЛ.

Гари Невилл
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 13 9 3 1 27-10 30
2
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
3
 Ливерпуль 13 8 4 1 28-11 28
4
 Астон Вилла 13 9 1 3 31-18 28
5
 Тоттенхэм 13 8 2 3 25-17 26
6
 МЮ 13 8 0 5 16-16 24
7
 Ньюкасл 13 7 2 4 31-14 23
8
 Брайтон 13 6 4 3 28-23 22
9
 Вест Хэм 13 6 2 5 23-23 20
10
 Челси 13 4 4 5 22-20 16
11
 Брентфорд 13 4 4 5 19-18 16
12
 Вулверхэмптон 13 4 3 6 18-23 15
13
 Кр. Пэлас 13 4 3 6 13-18 15
14
 Фулхэм 13 4 3 6 13-22 15
15
 Нот. Форест 13 3 4 6 16-21 13
16
 Борнмут 13 3 3 7 14-28 12
17
 Лутон Таун 13 2 3 8 12-23 9
18
 Шеффилд Юн. 13 1 2 10 11-34 5
19
 Эвертон 13 4 2 7 14-20 4
20
 Бернли 13 1 1 11 10-32 4
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2.12 18:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
2.12 18:00
Брентфорд – Лутон Таун
 - : -
2.12 18:00
Бернли – Шеффилд Юн.
 - : -
2.12 20:30
Нот. Форест – Эвертон
 - : -
2.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 - : -
3.12 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
3.12 17:00
Челси – Брайтон
 - : -
3.12 17:00
Ливерпуль – Фулхэм
 - : -
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Вест Хэм – Кр. Пэлас
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