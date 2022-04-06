«МЮ» отказался от Почеттино из-за его сложностей в «ПСЖ» и отступных в 15 миллионов фунтов

Стало известно, почему в «Манчестер Юнайтед» отказались от главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

Как сообщает ESPN, на решение «Манчестер Юнайтед» повлияли сложности, с которыми 50-летний аргентинец столкнулся в парижском клубе в нынешнем сезоне, а также сумма отступных за тренера в размере 15 миллионов фунтов.

Отмечается, что вылет «ПСЖ» от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов также произвел плохое впечатление на руководство английского клуба.

При этом изначально Почеттино был фаворитом в борьбе за пост главного тренера манкунианцев, но в результате клуб остановился на кандидатуре Эрика тен Хага из «Аякса».