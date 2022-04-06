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Сегодня, 23:23

«Бернли» победил «Эвертон» в чемпионате Англии

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Бернли» — «Эвертон» — 3:2.
Фото Reuters

«Бернли» победил «Эвертон» в матче 19-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счетом 3:2.

В составе «Бернли» отличились Натан Коллинз, Джей Родригес и Максвелл Корне. У «Эвертона» дубль оформил Ришарлисон. Оба гола он забил с пенальти.

Матч должен был состояться 26 декабря 2021 года, но был перенесен по просьбе «Эвертона» из-за увеличения количества случаев коронавируса в команде.

«Эвертон» набрал 25 очков и занимает 17-е место во турнирной таблице АПЛ. У «Бернли» 24 очка и 18-я позиция.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
06 апр, 21:30. Turf Moor (Бернли)
Бернли
3:2
Эвертон
Голы
Коллинз, 12 (1:0), Ришарлисон, 18 (1:1), Ришарлисон, 41 (1:2), Родригес, 57 (2:2), Корне, 85 (3:2)
Бернли
Поуп Тэйлор Тарковски Робертс (Лоутон, 72) Корне Коллинз Браунхил Уэствуд Вегхорст (Выдра, 80) Леннон (Макнейл, 85) Родригес
Эвертон
Пикфорд Кенни Холгейт (Рондон, 87) Миколенко Годфри Брэнтуэйт Дукуре Ришарлисон Калверт-Льюин Ивоби Гордон (Грэй, 73)
Предупреждения
Браунхил 10’, Лоутон 76’  -  Холгейт 3’, Годфри 54’
Судьи
Дин (Англия)
Футбол
ФК Бернли
ФК Эвертон
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
5
 Арсенал 29 17 3 9 44-34 54
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 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
7
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
12
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
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 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
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 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
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 Эвертон 29 7 4 18 32-52 25
18
 Бернли 29 4 12 13 25-42 24
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Трент Александр-Арнолд

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