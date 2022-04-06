«Бернли» победил «Эвертон» в чемпионате Англии

«Бернли» победил «Эвертон» в матче 19-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счетом 3:2.

В составе «Бернли» отличились Натан Коллинз, Джей Родригес и Максвелл Корне. У «Эвертона» дубль оформил Ришарлисон. Оба гола он забил с пенальти.

Матч должен был состояться 26 декабря 2021 года, но был перенесен по просьбе «Эвертона» из-за увеличения количества случаев коронавируса в команде.

«Эвертон» набрал 25 очков и занимает 17-е место во турнирной таблице АПЛ. У «Бернли» 24 очка и 18-я позиция.