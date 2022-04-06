Тен Хаг станет главным тренером «Манчестер Юнайтед». Он покинет «Аякс» в конце сезона

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN со ссылкой на источники в Англии и Нидерландах.

По информации источников, английский клуб остановился на кандидатуре тен Хага, который покинет «Аякс» по завершении нынешнего сезона.

Отмечается, что исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд и совладелец Джоэл Глейзер сошлись во мнении, что 52-летний нидерландец лучший вариант для клуба.

Ассистентом тренера в «МЮ» может стать Рене Меленстен, работавший в штабе бывшего наставника манкунианцев сэра Алекса Фергюсона с 2007 по 2013 год.