Стал известен срок будущего контракта Дина Смита с «Норвичем»

«Норвич» близок к назначению на пост главного тренера Дина Смита. С ним будет подписан контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон, сообщает инсайдер Николо Скира.

В начале сезона главным тренером «канареек» был Даниэль Фарке. 6 ноября «Норвич» объявил об отставке немецкого специалиста.

Смит работал в «Астон Вилле» с 2018 года. Клуб из Бирмингема уволил его 7 ноября этого года.