«Манчестер Юнайтед» готов продать Лингарда за 10 миллионов фунтов
«Манчестер Юнайтед» готов продать полузащитника Джесси Лингарда в зимнее трансферное окно, сообщает The Sun.
По информации источника, «красные дьяволы» согласны отпустить 28-летнего англичанина в случае, если получат предложение в размере 10 миллионов фунтов. Сообщается, что на футболиста претендует «Вест Хэм», за который игрок выступал на правах аренды во второй половине сезона-2020/21.
В сезоне-2021/22 Лингард принял участие в 8 матчах «Манчестер Юнайтед», проведя на поле в сумме 154 минуты. На его счету 2 гола и 1 результативная передача.
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Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/16725972/man-utd-jesse-lingard-january-transfer-west-ham/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=sunsporttwitter&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1636841604
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