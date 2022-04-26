Спортивный директор «Монако» может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед»

Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл может занять должность в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По данным источника, в сотрудничестве с Митчеллом заинтересованы временный главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник и Эрик тен Хаг, который возглавит команду с сезона-2021/22. Оба специалиста рекомендуют Митчелла на пост технического директора «МЮ». При этом ряд людей, принимающих решения в английском клубе, не поддерживают назначение Митчелла.

Митчелл является спортивным директором «Монако» с июня 2020 года. У 40-летнего англичанина есть опыт работы в «Саутгемптоне», «Тоттенхэме» и «Лейпциге».