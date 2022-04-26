«Астон Вилла» подписала контракт с 19-летним полузащитником Аароном Рэмзи

«Астон Вилла» и 19-летний полузащитник Аарон Рэмзи подписали новый контракт.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до 2027 года.

Полузащитник является воспитанником академии «Астон Виллы» и дебютировал за клуб в 2019 году в матче против «Вест Бромвич Альбион».

«Астон Вилла» в 32 матчах набрала 37 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Лидирует в чемпионате Англии «Манчестер Сити» (80).