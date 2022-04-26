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Сегодня, 10:13

Стивен Джеррард хочет сохранить Эшли Янга в «Астон Вилле»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что хочет сохранить в команде защитника Эшли Янга.

«Я уже сообщил Эшли, что хочу, чтобы он остался. Этот вопрос уже обсуждается. Главным в таких случаях всегда является сам футболист. Он должен быть доволен, он должен хотеть остаться, вести переговоры. Нам еще многое предстоит обсудить, но я уже дал Янгу понять, что мы довольны им», — приводит Sky Sports слова Джеррарда.

Янг перешел в «Астон Виллу» из «Интера» в июле 2021 года, до этого он выступал за бирмингемский клуб с 2007 по 2011 год.

В сезоне-2021/22 36-летний англичанин сделал 2 результативные передачи в 23 матчах. Контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

Стивен Джеррард
Эшли Янг
Футбол
ФК Астон Вилла
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 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
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Лидс – Брайтон
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 - : -
15.05 16:00
Эвертон – Брентфорд
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Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

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Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 16
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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