Стивен Джеррард хочет сохранить Эшли Янга в «Астон Вилле»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что хочет сохранить в команде защитника Эшли Янга.

«Я уже сообщил Эшли, что хочу, чтобы он остался. Этот вопрос уже обсуждается. Главным в таких случаях всегда является сам футболист. Он должен быть доволен, он должен хотеть остаться, вести переговоры. Нам еще многое предстоит обсудить, но я уже дал Янгу понять, что мы довольны им», — приводит Sky Sports слова Джеррарда.

Янг перешел в «Астон Виллу» из «Интера» в июле 2021 года, до этого он выступал за бирмингемский клуб с 2007 по 2011 год.

В сезоне-2021/22 36-летний англичанин сделал 2 результативные передачи в 23 матчах. Контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.