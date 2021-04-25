Сон расплакался после поражения в финале Кубка лиги от «Манчестер Сити»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин не смог сдержать слез после поражения от «Манчестер Сити» (0:1) в финале Кубка английской лиги.

После финального свистка южнокореец сел на газон и заплакал.

Сон выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. За всю карьеру в составе «шпор» он не выиграл ни одного титула.