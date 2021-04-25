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Гвардиола о победе в Кубке английской лиги: «С большими клубами легче выигрывать»

21:25
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0) в финале Кубка английской лиги.

«Мы очень рады, что в четвертый раз подряд выиграли этот трофей. Мы создавали много моментов, очень хотели победить. «Тоттенхэм» хорошо контратаковал, но в целом мы провели неплохой матч. Это мой 30-й титул в тренерской карьере, приятно. Я работал в больших клубах, там легче выигрывать», — приводит BBC слова Гвардиолы.

Гвардиола выиграл 9-й титул за время работы в «Манчестер Сити» и 30-й в тренерской карьере.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/54074063

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