«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги, в финале победив «Тоттенхэм»

«Манчестер Сити» стал обладателем Кубка английской лиги-2021, в финале обыграв «Тоттенхэм» со счетом 1:0. Встреча прошла на «Уэмбли».

Единственный гол забил Аймерик Лапорт на 82-й минуте.

Для «Манчестер Сити» это восьмой Кубок английской лиги (четыре из них при главном тренере Хосепе Гвардиоле). Столько же только у «Ливерпуля». В прошлом году «Сити» также выиграл этот трофей.

Напомним, что 28 апреля «Манчестер» проведет первый матч с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.

Кубок английской лиги

Финал

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:0 (0:0)

Гол: Ляпорт, 82.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Фернандинью (Эрнандес, 85), Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне (Бернарду Силва, 87), Фоуден, Стерлинг, Махрез.

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье (Бергвайн, 90), Регилон, Хейбьерг (Алли, 84), Уинкс, Дайер, Ло Сельсо (Сиссоко, 67), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бэйл, 67), Кейн.

Предупреждения: Регилон, 27. Ляпорт, 45. Фернандинью, 59.

Судья: Тирни (Англия).

25 апреля. Лондон. Стадион «Уэмбли».