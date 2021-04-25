«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги, в финале победив «Тоттенхэм»
«Манчестер Сити» стал обладателем Кубка английской лиги-2021, в финале обыграв «Тоттенхэм» со счетом 1:0. Встреча прошла на «Уэмбли».
Единственный гол забил Аймерик Лапорт на 82-й минуте.
Для «Манчестер Сити» это восьмой Кубок английской лиги (четыре из них при главном тренере Хосепе Гвардиоле). Столько же только у «Ливерпуля». В прошлом году «Сити» также выиграл этот трофей.
Напомним, что 28 апреля «Манчестер» проведет первый матч с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.
Кубок английской лиги
Финал
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:0 (0:0)
Гол: Ляпорт, 82.
«Манчестер Сити»: Стеффен, Фернандинью (Эрнандес, 85), Уокер, Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне (Бернарду Силва, 87), Фоуден, Стерлинг, Махрез.
«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье (Бергвайн, 90), Регилон, Хейбьерг (Алли, 84), Уинкс, Дайер, Ло Сельсо (Сиссоко, 67), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бэйл, 67), Кейн.
Предупреждения: Регилон, 27. Ляпорт, 45. Фернандинью, 59.
Судья: Тирни (Англия).
25 апреля. Лондон. Стадион «Уэмбли».
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