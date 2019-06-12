СМИ: "Далянь Ифан" требует у "Арсенала" 25 миллионов фунтов за Карраско

Полузащитник "Далянь Ифан" Янник Феррейра-Карраско может продолжить карьеру в "Арсенале".

По информации London Evening Standard, китайский клуб потребовал за 25-летнего бельгийца 25 миллонов фунтов.

"Арсенал", имеющий трансферный бюджет в размере 40 миллионов фунтов, постарается сбить цену. Возможен вариант, при котором "канониры" будут выплачивать сумму частями в течение длительного периода.

Как сообщает Bild, на хавбека также претендует "Бавария". Мюнхенский клуб рассматривает Карраско из-за сложных переговоров по переходу полузащитника "Манчестер Сити" Лероя Сане.

В сезоне 2018/19 Янник Феррейра-Карраско провел за "Далянь Ифан" 10 матчей, забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.