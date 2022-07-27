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Сегодня, 01:00

Скамакка стал игроком «Вест Хэма». Лондонский клуб заплатил 36 миллионов евро

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джанлука Скамакка.

«Вест Хэм» объявил о переходе нападающего «Сассуолло» Джанлуки Скамакки. 23-летний итальянец подписал пятилетний контракт с возможностью продления еще на год.

За новую команду футболист будет выступать под номером 7. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что лондонский клуб заплатит за Скамакку 36 миллионов евро. Также еще 6 миллионов евро могут быть выплачены в виде бонусов.

В прошлом сезоне Скамакка забил 16 голов и сделал 1 результативную передачу в 38 матчах за «Сассуоло».

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Сассуоло
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