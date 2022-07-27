Скамакка стал игроком «Вест Хэма». Лондонский клуб заплатил 36 миллионов евро

«Вест Хэм» объявил о переходе нападающего «Сассуолло» Джанлуки Скамакки. 23-летний итальянец подписал пятилетний контракт с возможностью продления еще на год.

За новую команду футболист будет выступать под номером 7. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что лондонский клуб заплатит за Скамакку 36 миллионов евро. Также еще 6 миллионов евро могут быть выплачены в виде бонусов.

В прошлом сезоне Скамакка забил 16 голов и сделал 1 результативную передачу в 38 матчах за «Сассуоло».