«Шеффилд Юнайтед» выкупит Брюстера у «Ливерпуля». Игрок проходит медосмотр

«Шеффилд Юнайтед» договорился о покупке нападающего «Ливерпуля» Риана Брюстера, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Шеффилд» заплатит за игрока 23,5 миллиона фунтов, при этом «Ливерпуль» получит 15 процентов от последующей продажи игрока и будет иметь право выкупить футболиста обратно в течение трех лет. Сообщается, что 20-летний англичанин проходит медосмотр для завершения перехода.

Вторую половину сезона-2019/20 Брюстер провел в «Суонси» на правах аренды, на счету игрока 11 голов в 22 матчах за команду.