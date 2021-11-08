Эвра заявил, что хотел напасть на Суареса на улице после расистских оскорблений
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра признался, что хотел отомстить на тот момент нападающему «Ливерпуля» Луису Суаресу за оскорбления на расовой почве.
«Однажды я шел по улице Динсгейт в Манчестере, и мой брат сказал: «О, вон там Луис Суарес». В тот момент я был с двумя моими братьями. Я посмотрел на него и сказал: «Вот оно, это тот самый момент», — цитирует игрока Daily Mail. — Но затем я увидел его детей и жену. Я отвернулся и сказал про себя: «Хочется что-то с ним сделать, но нельзя на глазах у его семьи». Я ничего не сделал в тот день и не жалею об этом. Думаю, все бы плохо закончилось. Так что никаких боев, но в отпуск вместе мы точно не поедем».
В октябре 2011 года во время матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (1:1) Суарес назвал Эвра негром, что вызвало серьезный скандал в английском футболе. Позднее Суареса оштрафовали за этот поступок на 40 тысяч фунтов и дисквалифицировали на восемь матчей.
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