Саутгейт останется главным тренером сборной Англии минимум до конца Евро-2024

Гарет Саутгейт продолжит тренировать сборную Англии, сообщили в Футбольной ассоциации Англии.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

52-летний специалист останется в команде и будет готовить игроков к Евро-2024. В ассоциации выразили поддержку Саутгейту и его ассистенту Стиву Холланду.

Сборная Англии под руководством Саутгейта дошла до полуфинала ЧМ-2018 и сыграла в финале Евро-2020.

На ЧМ-2022 англичане в четвертьфинале проиграли Франции (1:2).