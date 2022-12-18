Совладелец «МЮ» провел переговоры с потенциальными инвесторами из Саудовской Аравии и Катара

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер провел переговоры с потенциальными инвесторами из Саудовской Аравии и Катара, сообщает The Athletic.

По данным источника, переговоры между сторонами прошли во время поездки в Доху на ЧМ-2022. Характер этих разговоров пока неясен. У Глейзера есть и другие деловые интересы в регионе.

25 ноября семья Глейзеров объявила о готовности продать «Манчестер Юнайтед». Затемм сообщалось, что клуб готовы купить британский миллиардер Джим Рэтклифф и компания Apple.

После 16 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков.