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Саутгейт: «Говорить о моем контракте в сборной Англии сейчас бессмысленно»

13:26
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не стал отвечать на вопросы о своем будущем в национальной команде.

«Я считал, что о контракте бессмысленно говорить, пока не закончишь выступление на турнире и не увидишь ситуацию под более ясным ракурсом.

Ценю поддержку руководства, я благодарен за нее. Я реалист, сосредоточен на настоящем и делаю все, чтобы мы успешно выступили на турнире», — цитирует Саутгейта Goal.

Во вторник, 29 июня, английская команда сыграет с Германией в 1/8 финала Евро-2020.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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Виктория Кравченко все материалы автора
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