Саутгейт: «Говорить о моем контракте в сборной Англии сейчас бессмысленно»
13:26
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не стал отвечать на вопросы о своем будущем в национальной команде.
«Я считал, что о контракте бессмысленно говорить, пока не закончишь выступление на турнире и не увидишь ситуацию под более ясным ракурсом.
Ценю поддержку руководства, я благодарен за нее. Я реалист, сосредоточен на настоящем и делаю все, чтобы мы успешно выступили на турнире», — цитирует Саутгейта Goal.
Во вторник, 29 июня, английская команда сыграет с Германией в 1/8 финала Евро-2020.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Думали отказаться от программы Туктамышевой». Хореограф Никита Михайлов — об олимпийском сезоне и работе с топовыми фигуристами
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю