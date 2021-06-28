Саутгейт: «Говорить о моем контракте в сборной Англии сейчас бессмысленно»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не стал отвечать на вопросы о своем будущем в национальной команде.

«Я считал, что о контракте бессмысленно говорить, пока не закончишь выступление на турнире и не увидишь ситуацию под более ясным ракурсом.



Ценю поддержку руководства, я благодарен за нее. Я реалист, сосредоточен на настоящем и делаю все, чтобы мы успешно выступили на турнире», — цитирует Саутгейта Goal.

Во вторник, 29 июня, английская команда сыграет с Германией в 1/8 финала Евро-2020.