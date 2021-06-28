«Арсенал» готов заплатить 25 миллионов евро за нападающего сборной Украины
15:55
Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в Англии, сообщает Voetbal Belgie.
По информации источника, в услугах украинского форварда заинтересован «Арсенал». Лондонский клуб готов заплатить «Генту» за 25-летнего футболиста 25 миллионов евро.
Сообщается, что Яремчуком также интересуются «Милан», «Рома» и ряд немецких клубов. Контракт украинца с «Гентом» рассчитан до 2025 года.
В нынешнем сезоне Яремчук принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, забил 15 мячей и отдал 5 результативных передач. На Евро-2020 он провел 3 матча и забил 2 гола.
Дополнительная информация:
https://www.voetbalbelgie.be/voetbalnieuws/25-miljoen-voor-aa-gent-voor-transfer-yaremchuk/2021/06/26/
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