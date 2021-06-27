Стерлинг недоволен ролью запасного в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может рассмотреть вариант ухода из клуба. Англичанин недоволен, что по ходу этого сезона превратился в игрока, который чаще выходит на замену, а не попадает в основной состав, сообщает The Guardian.

Если эту ситуация не изменится, то 26-летний Стерлинг будет искать варианты продолжения карьеры в другой команде. Правда, этим летом он покидать «Сити» не собирается.

По информации источника, руководство «Ман Сити» предложит 26-летнему футболисту новый контракт сразу после окончания чемпионата Европы по футболу.

Действующее соглашение Стерлинга с «Сити» рассчитано до 30 июня 2023 года. В завершившемся сезоне англичанин забил 14 мячей и отдал 12 голевых пасов в 49 матчах.