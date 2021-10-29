Сакки: «Ливерпуль» — шедевральная команда. Если бы они были оркестром, всегда звучали бы идеально»
Бывший тренер сборной Италии Арриго Сакки высказался о победе «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» (5:0) в матче 9-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» — шедевральная команда, — приводит слова Сакки The Telegraph. — Настоящая команда, в которой нет суперзвезд. У мерсисайдцев один играет за всех, в других командах каждый играет за себя. Если бы они были оркестром, то всегда звучали бы идеально и синхронно».
После 12 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 21 очко и расположился на 2-м месте в турнирной таблице. После трех туров группового этапа Лиги чемпионов мерсисайдцы с 9 баллами возглавляют группу B.
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Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/10/29/jamie-carragher-meets-arrigo-sacchi-liverpool-masterpiece/
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