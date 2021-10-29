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Нуну назвал Роналду одним из лучших футболистов в истории

18:40
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Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перед матчем 10-го тура АПЛ.

«Мы как португальцы очень им гордимся. Криштиану принес много невероятно счастливых моментов. Путешествуя по миру, люди спрашивают, откуда ты, и, получая ответ, первое, что они говорят — это Роналду. Вот что он означает для нас.

Он один из лучших футболистов в истории", — приводит слова Нуну BBC Sport.

В текущем сезоне 36-летний португалец провел 10 матчей за команду во всех турнирах и забил 6 голов.

Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» состоится 30 октября в Лондоне. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 1
Динамо 0
1-й тайм

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/59087329?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=617bff5da524990fa293bf1d%26%27Ronaldo%20is%20one%20of%20the%20best%20players%20in%20history%27%20-%20Nuno%262021-10-29T14%3A17%3A02.376Z

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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