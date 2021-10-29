Нуну назвал Роналду одним из лучших футболистов в истории
Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перед матчем 10-го тура АПЛ.
«Мы как португальцы очень им гордимся. Криштиану принес много невероятно счастливых моментов. Путешествуя по миру, люди спрашивают, откуда ты, и, получая ответ, первое, что они говорят — это Роналду. Вот что он означает для нас.
Он один из лучших футболистов в истории", — приводит слова Нуну BBC Sport.
В текущем сезоне 36-летний португалец провел 10 матчей за команду во всех турнирах и забил 6 голов.
Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» состоится 30 октября в Лондоне. Начало — в 19.30 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://www.bbc.com/sport/live/football/59087329?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=617bff5da524990fa293bf1d%26%27Ronaldo%20is%20one%20of%20the%20best%20players%20in%20history%27%20-%20Nuno%262021-10-29T14%3A17%3A02.376Z
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