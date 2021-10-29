Нуну назвал Роналду одним из лучших футболистов в истории

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перед матчем 10-го тура АПЛ.

«Мы как португальцы очень им гордимся. Криштиану принес много невероятно счастливых моментов. Путешествуя по миру, люди спрашивают, откуда ты, и, получая ответ, первое, что они говорят — это Роналду. Вот что он означает для нас.

Он один из лучших футболистов в истории", — приводит слова Нуну BBC Sport.

В текущем сезоне 36-летний португалец провел 10 матчей за команду во всех турнирах и забил 6 голов.

Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» состоится 30 октября в Лондоне. Начало — в 19.30 по московскому времени.