Эндрю Робертсон: «Салах невероятно играет. Он лучший в мире»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался об игре нападающего команды Мохамеда Салаха.

«Салах невероятно играет в начале этого сезона. Можно увидеть, как он двигается по полю и чувствует, что забьет при любой возможности.

Люди недооценивают скорость работы Мо — как он помогает Тренту, защите и тому подобное. Лучше всего он проявляет себя, когда создает моменты и забивает голы.

Салах невероятный игрок. Думаю, на данный момент он лучший в мире. Уверен, Мо будет продолжать в том же духе. Он хочет играть так весь сезон. Надеюсь, у него получится, потому что в таком случае наши шансы на голы и трофеи вырастут", — сказал Робертсон Sky Sport.

29-летний футболист перешел в «Ливерпуль» в 2017 году из «Ромы». Контракт рассчитан до июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 чемпионата Италии сыграл 9 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. В групповом этапе ЛЧ провел 3 игры и забросил 7 мячей.