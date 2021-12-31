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«С днем рождения, сэр». Криштиану Роналду поздравил Фергюсона с 80-летием

10:50
Сторис Криштиану Роналду. Фото Instagram
Сторис Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поздравил бывшего главного тренера Алекса Фергюсона с 80-летием. Сегодня, 31-го декабря, специалист празднует свой день рождения.

«С днем рождения, сэр», — написал в сторис в Instagram Роналду.

Сторис Криштиану Роналду. Фото Instagram
Сторис Криштиану Роналду. Фото Instagram

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» на протяжении 26 лет. Вместе с ним команда 13 раз выиграла чемпионат Англии, дважды побеждала в Лиге чемпионов, пять раз становилась обладателем Кубка Англии и четыре раза — кубка Английской лиги.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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