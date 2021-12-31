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Конте рассказал о трансферных целях «Тоттенхэма»

10:40
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о планах команды на ближайшее трансферное окно.

«Я на 100 процентов уверен, что мы верно провели оценку по итогам двух месяцев работы с игроками. Ситуация для нас понятна. Жду встречи с руководством клуба. Там я выскажу свое мнение о составе и ситуации в команде, очень жду эту встречу», — цитирует Конте talkSPORT.

В 17 матчах АПЛ «Тоттенхэм» набрал 30 очков и расположился на 7-м месте турнирной таблице.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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