Агент Роналду: «Криштиану очень счастлив в «МЮ»

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал информацию о том, что его клиент несчастлив в английском клубе.

Ранее в СМИ писали, что футболист жалеет о переходе в стан манкунианцев и хотел бы покинуть команду.

«Криштиану Роналду очень счастлив в «Манчестер Юнайтед». Он будет и дальше успешно выступать, как это всегда было в его карьере», — цитирует агента Sky Sports Italia.

В этом сезоне АПЛ 36-летний Роналду провел 15 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.