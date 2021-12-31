Агент Роналду: «Криштиану очень счастлив в «МЮ»
Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш прокомментировал информацию о том, что его клиент несчастлив в английском клубе.
Ранее в СМИ писали, что футболист жалеет о переходе в стан манкунианцев и хотел бы покинуть команду.
«Криштиану Роналду очень счастлив в «Манчестер Юнайтед». Он будет и дальше успешно выступать, как это всегда было в его карьере», — цитирует агента Sky Sports Italia.
В этом сезоне АПЛ 36-летний Роналду провел 15 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.
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