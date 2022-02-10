Руни рассказал, что хотел бы однажды возглавить «Манчестер Юнайтед»

Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что однажды хотел бы стать главным тренером команды.

В данный момент Руни тренирует «Дерби Каунти».

«Я не пошел на собеседование, на которое меня звали. Я всегда был человеком, которому нравятся испытания, которому нравится трудиться и бороться. Я сказал игрокам «Дерби Каунти»: «Я с вами, поверьте мне, я борюсь вместе с вами». Что за человеком я бы был, если бы убежал от них при первой возможности? Я борюсь за то, чтобы команда осталась в чемпионшипе, я верен своим словам. Но «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» — это клубы близкие моему сердцу, и я, конечно, однажды хотел бы возглавить один из них», — приводит Mirror слова Руни.

«Дерби Каунти» занимает 23-е место в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии — с 18 очками в 30 матчах. С клуба сняли 21 очко из-за финансовых проблем в нынешнем сезоне.