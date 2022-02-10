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Сегодня, 13:13

Руни рассказал, что хотел бы однажды возглавить «Манчестер Юнайтед»

Иван Торопцев
Корреспондент

Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что однажды хотел бы стать главным тренером команды.

В данный момент Руни тренирует «Дерби Каунти».

«Я не пошел на собеседование, на которое меня звали. Я всегда был человеком, которому нравятся испытания, которому нравится трудиться и бороться. Я сказал игрокам «Дерби Каунти»: «Я с вами, поверьте мне, я борюсь вместе с вами». Что за человеком я бы был, если бы убежал от них при первой возможности? Я борюсь за то, чтобы команда осталась в чемпионшипе, я верен своим словам. Но «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» — это клубы близкие моему сердцу, и я, конечно, однажды хотел бы возглавить один из них», — приводит Mirror слова Руни.

«Дерби Каунти» занимает 23-е место в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии — с 18 очками в 30 матчах. С клуба сняли 21 очко из-за финансовых проблем в нынешнем сезоне.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/wayne-rooney-man-utd-manager-26188712
Уэйн Руни
Футбол
ФК Дерби Каунти
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 24 19 3 2 57-14 60
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 21 11 3 7 28-27 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Саутгемптон 23 6 10 7 29-36 28
11
 Астон Вилла 22 8 3 11 31-35 27
12
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
13
 Кр. Пэлас 23 5 10 8 32-35 25
14
 Брентфорд 24 6 5 13 26-40 23
15
 Лидс 22 5 8 9 27-43 23
16
 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 23 4 5 14 14-46 17
19
 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
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38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 20 1 5
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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