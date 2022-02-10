Антонио — о реакции на инцидент с Зума: «Я не одобряю поступок, но разве это хуже расизма?»

Форвард «Вест Хэма» Микаил Антонио прокомментировал реакцию на инцидент с участием защитника Курта Зума.

«У меня к вам вопрос. Считаете ли вы, что его поступок хуже расизма? Я не одобряю его поступок. И вообще не согласен с тем, что он сделал. Но есть люди, которые были осуждены и пойманы за расизм, и после этого играли в футбол.

Их забанили на восемь матчей или что-то в этом роде, но сейчас люди призывают выгнать человека и лишить его средств к существованию. Я просто хочу задать вопрос всем: разве поступок Зума хуже того, что сделали люди, осужденные за расизм?" - приводит слова Sky Sports Антонио.

7 февраля в интернете появилось видео, на котором француз бьет свою кошку. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными забрало кошек у футболиста.

«Вест Хэм» оштрафовал Зума на 250 тысяч фунтов стерлингов. Деньги будут потрачены на помощь животным. Кроме того, adidas расторг контракт с футболистом.