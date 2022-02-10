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Сегодня, 10:23

Ургант пошутил о безголевой серии Роналду: вспомнил Кокорина и тренера-мема из Дагестана

Сергей Разин
корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Российский ведущий Иван Ургант в передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале прокомментировал безголевую серию форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду повторил свой анти-рекорд 2010 года: в пяти играх не может поразить ворота соперника, — сказал Ургант. — Сейчас где-то Кокорин рассмеялся: «Пять игр? Не пять сезонов?» Сейчас непонятна причина такого спада. Мы нашли специалиста, который может все объяснить».

После этого в эфире показали отрывок из интервью главного тренера команды «Кизляр» Шамиля Магомедова после матча ЛФЛ Дагестана против «Пенджаба» (4:4).

Роналду впервые с 2010 года не может забить в пяти матчах подряд. Это его худшая серия за всю карьеру. Тогда португалец выступал за «Реал».

В этом сезоне Роналду сыграл 19 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
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 Ман. Сити 24 19 3 2 57-14 60
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 21 11 3 7 28-27 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Саутгемптон 23 6 10 7 29-36 28
11
 Астон Вилла 22 8 3 11 31-35 27
12
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
13
 Кр. Пэлас 23 5 10 8 32-35 25
14
 Брентфорд 24 6 5 13 26-40 23
15
 Лидс 22 5 8 9 27-43 23
16
 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 23 4 5 14 14-46 17
19
 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
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27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 20 1 5
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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