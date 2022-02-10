Ургант пошутил о безголевой серии Роналду: вспомнил Кокорина и тренера-мема из Дагестана

Российский ведущий Иван Ургант в передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале прокомментировал безголевую серию форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду повторил свой анти-рекорд 2010 года: в пяти играх не может поразить ворота соперника, — сказал Ургант. — Сейчас где-то Кокорин рассмеялся: «Пять игр? Не пять сезонов?» Сейчас непонятна причина такого спада. Мы нашли специалиста, который может все объяснить».

После этого в эфире показали отрывок из интервью главного тренера команды «Кизляр» Шамиля Магомедова после матча ЛФЛ Дагестана против «Пенджаба» (4:4).

Роналду впервые с 2010 года не может забить в пяти матчах подряд. Это его худшая серия за всю карьеру. Тогда португалец выступал за «Реал».

В этом сезоне Роналду сыграл 19 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи.