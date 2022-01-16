Руни и Лэмпард претендуют на пост главного тренера «Эвертона»

Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Эвертона».

По данным Sky Sports, в шорт-лист «ирисок» входят: главный тренер «Дерби Каунти», бывший нападающий «Эвертона» Уэйн Руни, экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер, галвный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, а также бывший тренер «Ромы» Руди Гарсия.

Напомним, что 16 января было объявлено, что Рафаэль Бенитес был отправлен в отставку с поста главного тренера «Эвертона». 61-летний испанец возглавлял «Эвертон» с июля 2021 года.

Ливерпульцы в текущем розыгрыше АПЛ одержали всего пять побед и с 19 очками занимают 15-е место в турнирной таблице.