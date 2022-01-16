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Сегодня, 19:48

Клопп: «Играть с «Брентфордом» крайне некомфортно, мяч много раз был в воздухе»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Брентфордом» (3:0) в 22-м туре чемпионата Англии.

«Если честно, играть против «Брентфорда» крайне некомфортно. Обычно они играют иначе, но то, как они играли против нас, — это действительно сложно. Мяч так много раз находился в воздухе. Всякий раз, когда он оказывался внизу, нам нужно было начинать играть в футбол. На поле было не слишком свободно, и, как это часто бывает, стандарты могут привести к первому голу. Сегодня было именно так.

Потом мы могли забить больше, но два наших гола получились действительно классными. К сожалению, Алекс Окслейд-Чемберлен подвернул голеностоп. Надеюсь, у него ничего серьезного, но это слегка омрачило игру.

Конечно, все ребята могут забивать голы, но сегодня наши футболисты действительно хорошо проявили себя в этом. Они очень много работали. Нужно стараться забивать — и парни это и делали", — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити», который имеет на счету 56 очков.

Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/59185809?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=61e443490a22d424c588a158%26%27You%20need%20patience%27%262022-01-16T16%3A12%3A21.644Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:ad6f160f-75

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома 0
Кальяри 0
1-й тайм

П1

29%

1.37

ИТБ1 (1.5)

18%

1.40

Ф1 (-1)

15%

1.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 22 12 7 3 45-17 43
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 21 6 5 10 24-33 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
Результаты / календарь
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38 тур
14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 0
15.01 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 3 : 1
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 2 : 1
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 2 : 2
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 2 : 3
16.01 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 3 : 0
31.05 00:00
Бернли – Лестер
 - : -
31.05 00:00
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
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Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
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 10 1 4
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