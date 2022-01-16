Клопп: «Играть с «Брентфордом» крайне некомфортно, мяч много раз был в воздухе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Брентфордом» (3:0) в 22-м туре чемпионата Англии.

«Если честно, играть против «Брентфорда» крайне некомфортно. Обычно они играют иначе, но то, как они играли против нас, — это действительно сложно. Мяч так много раз находился в воздухе. Всякий раз, когда он оказывался внизу, нам нужно было начинать играть в футбол. На поле было не слишком свободно, и, как это часто бывает, стандарты могут привести к первому голу. Сегодня было именно так.

Потом мы могли забить больше, но два наших гола получились действительно классными. К сожалению, Алекс Окслейд-Чемберлен подвернул голеностоп. Надеюсь, у него ничего серьезного, но это слегка омрачило игру.

Конечно, все ребята могут забивать голы, но сегодня наши футболисты действительно хорошо проявили себя в этом. Они очень много работали. Нужно стараться забивать — и парни это и делали", — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити», который имеет на счету 56 очков.