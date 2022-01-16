Моуринью отказался возглавить «Эвертон»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отклонил предложение «Эвертона» возглавить команду, сообщает The Telegraph.

16 января было объявлено, что Рафаэль Бенитес был отправлен в отставку с поста главного тренера «Эвертона». 61-летний испанец возглавлял «Эвертон» с июля 2021 года.

Ранее стало известно, что в список кандидатов на должность главного тренера вошли Фрэнк Лэмпард, Уэйн Руни и еще несколько специалистов.

«Эвертон» занимает 16-е месте в турнирной таблице АПЛ, набрав в 19 матчах 19 очков.