Руди Гарсия рассказал, что вел переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Лиона», «Марселя» и «Ромы» Руди Гарсия подтвердил информацию СМИ о том, что вел переговоры с «Манчестер Юнайтед».

«У меня было несколько предложений из Англии, Испании и Франции, но самое серьезное предложение, которое почти дошло до конца, поступило от «Манчестер Юнайтед».

Собеседование в «МЮ» прошло довольно хорошо. Я встречался с Джоном Мерто и Дарреном Флетчером и сообщил им, что мне нужно поработать над моим английским. Шотландец Даррен классно пошутил, сказав, что я, конечно, еще не приобрел шотландский акцент, но уже очень хорошо говорю по-английски», — приводит слова специалиста Le Figaro.

Напомним, что контракт нынешнего тренера «МЮ» Ральфа Рангника рассчитан до лета. Немецкий по ходу сезона сменил на этом посту Уле Гуннара Сульшера.