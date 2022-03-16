Зума предстанет перед судом по делу об инциденте с кошкой

Защитник «Вест Хэма» Курту Зума предстанет перед судом по делу о нашумевшем инциденте с кошкой, сообщает Sky Sports.

Расследование в отношении Зума инициировало Королевское общество предотвращения жестокого обращения с животными Великобритании (RSPCA). Ожидается, что футболист будет привлечен к ответственности в соответствии с законом о защите животных. Дата первого судебного заседания пока не назначена.

Брату Курта Йоану Зума, который снимал происходящее на видео, RSPCA также выдвинуло обвинение.

7 февраля появилось видео, как 27-летний француз бьет свою кошку. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными забрало кошек у футболиста.

9 февраля «Вест Хэм» оштрафовал защитника на 250 тысяч фунтов и отправил деньги на помощь животным.