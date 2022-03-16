Клопп высказался о ситуации с контрактом Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о контракте нападающего Мохамеда Салаха.

«Сага с контрактом Салаха не создает никаких проблем. Мо не такой. Он полностью сконцентрирован на текущем сезоне, а остальное обсудим потом.

Ответственные люди общаются, а дальше посмотрим», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Соглашение 29-летнего египтянина с командой рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей в составе «Ливепруля», забил 28 голов и отдал 10 результативных передач.