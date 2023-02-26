Рой Кин о победе «МЮ» в Кубке лиги: «Надеюсь, это начало хороших времен для клуба»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал победу команды в финале Кубка английской лиги. «Красные дьяволы» в решающем матче обыграли «Ньюкасл» со счетом 2:0.

«Кажется, что прошло много времени с того момента, как «МЮ» выигрывал трофей. Они заслужили победу, они были на высоте, забили два хороших гола. Был долгий путь, надеюсь, это начало хороших времен для «Юнайтед», — приводит слова Кина Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей с 2017 года.